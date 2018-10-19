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مرأة

الحمل يتسبب في متاعب لميجان ميركل خلال رحلة إلى سيدني.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
رشا عوني
وسط حفاوة وحب من جماهير الثنائي الأشهر هاري وميجان في أستراليا، أجرى الأمير وزوجته رحلة صباحية على شاطئ بوندي في سيدني حيث اصطف محبيهم لالتقاط الصور لهما.

وفي لقطة مميزة، أبرزت ميجان ميركل حملها لأول مرة وقام المصورون بالتقاط صور لها وهي تحتضن بطنها بيدها، كما تحدثت مع الحضور على الشاطئ عن حملها وأنها واجهت صعوبة خلال الرحلة الجوية الطويلة بسبب الحمل.

وأعلن القصر الملكي البريطاني في بيان رسمي منذ أيام عن حمل ميجان ميركل بعد 5 أشهر من زواجها في مايو الماضي، وأنها ستلد في ربيع 2019 وتحديدًا في أواخر شهر أبريل.
الحمل يتسبب في متاعب لميجان ميركل خلال رحلة إلى سيدني.. صور
الحمل يتسبب في متاعب لميجان ميركل خلال رحلة إلى سيدني.. صور
الحمل يتسبب في متاعب لميجان ميركل خلال رحلة إلى سيدني.. صور
الحمل يتسبب في متاعب لميجان ميركل خلال رحلة إلى سيدني.. صور
الحمل يتسبب في متاعب لميجان ميركل خلال رحلة إلى سيدني.. صور
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