قناة أمريكية: إدارة ترامب تدرك مخاطر معاقبتها للسعودية بسبب جمال خاشقجي .. واشنطن مهددة بقطيعة عربية .. وفشل خطتها لعزل إيران .. وروسيا ستكون البديل

كوشنر نصح ترامب التصرف بحذر في الأزمة

تضارب المواقف الأمريكية دليل على عدم وجود إرادة على عقاب المملكة

الأزمة ليست لها انعكاس على مؤيدي ترامب



طرحت قناة سي إن إن الأمريكية تفسيرا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه لا يريد معاقبة السعودية رغم المزاعم التركية بأنها قتلته، وأكدت القناة أن البيت الأبيض سيواجه الكثير من المخاطر إذا اتخذ هذا القرار.



وأوضحت القناة أن المملكة تتمتع بأهمية كبيرة في السياسات التى يضعها ترامب تجاه الشرق الأوسط، وقد يؤدي معاقبتها إلى إثارة قطيعة تشل آماله في مواجهة إيران، كما أنه سيضعف موقف واشنطن الاستراتيجي في المنطقة ويتيح المجال أمام منافسيها.



وأكدت القناة أن الأولوية الأولى للإدارة في المنطقة هي عزل إيران والضغط عليها بسبب أنشطتها في المنطقة، وأن تطبيق أي عقاب على السعودية سيضعف تحالفها مع الدول العربية التي تحتاجها لتنفيذ سياستها، وكذلك تدرك واشنطن أن الرياض بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم ، ستلعب دورًا حاسمًا في موازنة أسواق النفط العالمية الشهر المقبل عندما تسعى الإدارة إلى تطبيق عقوبات تستهدف النفط الإيراني و الدول التى تستخدمه.



وتابعت القناة أن أزمة تتزامن مع تنافس شديد يشهده الشرق الأوسط ، حيث تتحدي روسيا في سوريا النفوذ الأمريكي التقليدي، وليس هناك شكوك حول موسكو ستحاول أن تكون بديلا لواشنطن إذا سعت لحظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض ، كما يرغب البعض في الكونجرس، خاصة أن ترامب جعل العلاقة التجارية بين بلاده والسعودية، والتي يقول إنها تقدر بمليارات الدولارات وتوفر آلاف الوظائف، هي حجته لعدم إفساد العلاقة بين البلدين بسبب تلك الأزمة، كما أنه من غير الواضح أن تسبب في أي مشكلة له مع الناخبين الذين يهتم بهم.



ونقلت القناة عن مصدرين قولهما إن صهر ترامب ومستشاره بالبيت الأبيض جاريد كوشنر نصحه بالتعامل ببطء وحذر بشأن تلك الأزمة رغم ما يتعرض له من انتقادات نواب الكونجرس، فيما ذكر مصدر لصحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية أن كوشنر يعتقد أن الغضب المثار بسبب اختفاء خاشقجي سيمر مثلما مرت خلافات أخرى شهدتها المنطقة.



وأضافت القناة الأمريكية أن إدارة ترامب تقوم بكسب الوقت في تلك القضية حيث أصر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمنح السلطات السعودية وقتا لإعلان نتائج تحقيقاتها، وتابعت أن الإدارة الأمريكية مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على علاقاتها مع السعودية، رغم ماتحمله الأزمة من أثار سلبية عليها فقد قال في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه لسوء الحظ نالت قضية خاشقجي اهتماما دوليا، وتابعت القناة أن ترامب في كثير من الأحيان قام بتجاهل تقارير الأجهزة الأمريكية وتصرف وفقا لما يريده مثلما فعل عندما نقل نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية التى فاز بها.



وحللت القناة موقف الإدارة الأمريكية التى تباينت ردود فعل مسؤوليها تجاه الأزمة فترامب الذي صرح بأن قتلة مارقين وراء اختفاء الصحفي، تراجع عن تصريحه بعدما تعرض لانتقادات فيما أصدر نائبه تحذيرا أكثر حدة ولكن القناة فسرتها بأنها كانت للاستهلاك المحلي، أما انسحاب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين من المشاركة في مؤتمر الاستثمار في السعودية فكان بلا تأثير لأن المؤتمر فقد أهميته بالفعل بسبب تداعيات الأزمة.



وقالت القناة الأمريكية إن تلك المواقف المتضاربة تعكس عدم وجود إدارة موحدة داخل إدارة ترامب لمعاقبة السعودية بل أن السعودية تتفهم أن تلك المواقف تتماشي مع آليات الحكم في واشنطن سواء داخل تلك الإدارة أو الإدارات السابقة.

