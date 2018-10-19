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طريقة عمل كب كيك التفاح الأخضر بالشوفان مع شيري انسي.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
البهى عمرو
قامت الدكتورة شيرى انسي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بشرح طريقة عمل كب كيك التفاح الأخضر بالشوفان .

وأضافت شيري، خلال ببرنامج "خلطة شيري"، عبر قناة صدى البلد ان المقادير المطلوبة لعمل كب كيك التفاح الأخضر بالشوفان:
3 أكواب شوفان
كوب لبن خالى الدسم
2بيض
نصف كوب تفاح مسلوق بدون قشرة
نصف كوب زيت ذرة
تفاحة مكعبات
ملعقة كبيرة عسل نحل
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
فانيليا
ولمشاهدة طريقة عمل كب كيك التفاح الأخضر بالشوفان بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو.
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