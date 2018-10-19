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تعليم

وكيل ألسن عين شمس: نتجه نحو ثقافة الهيمنة والاختراق بقيادة الولايات المتحدة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة سلوى رشاد وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن منتدى البحث العلمي السادس للباحثين الشباب الذي ينظمة القطاع هذا العام بعنوان "دينامية الهوية في عصر العولمة في الأدب واللغة والترجمة"، تحت رعاية د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.مني فؤاد عميد الكلية، خلال الفترة من 12 إلى 14 من مارس 2019.

وأضافت رشاد، في بيان للكلية، أن الموعد النهائي لتسليم الملخصات ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، والموعد النهائي لتسليم الأبحاث كاملة ١٥ ابريل ٢٠١٩، على البريد الإلكتروني: [email protected]

وأشارت إلى أن المنتدى يأتي في ضوء الأحداث التي شهدها العالم مع سقوط الاتحاد السوفيتي في بداية العقد الأخير من القرن العشرين وانهيار الكتلة الشرقية، أصبح العالم يعيش تحت هيمنة القطب الواحد؛ مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية انفردت بقيادة العالم، وأفرز هذا الوضع مصطلح "العولمة" وهو مفهوم ينطوي على شكل من أشكال الهيمنة الجديدة، وذلك تحت شعار: أن يصير العالم أكثر تقاربا واندماجًا.

وأوضحت وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه بالفعل أصبحت التحولات سريعة ومذهلة في سرعتها، وظهر التوجه السائد في ظل عصر العولمة، نحو طمس الاختلاف والتنوع بين الثقافات، في محاولة لصهرها داخل ثقافة عولمية واحدة، وهي ثقافة القطب الواحد.

ولفتت "سلوى"، إلى أن العولمة سعت إلى محاولة إلغاء خصوصيات الثقافات، وإلغاء الهوية للشعوب والمجتمعات، وإلغاء التنوع الثقافي، والفكري، واللغوي لصالح لغة واحدة وثقافة واحدة هي ثقافة القطب الواحد المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الوضع بات يتجه نحو ثقافة الهيمنة والاختراق بعد أن كان الوضع السابق يتجه إلى آفاق التعايش بين الشعوب والثقافات.
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