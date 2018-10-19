6 أيام في رواق معهد أمناء الشرطة.. كلمة نارية للمستشار محمد شيرين في حكم أنصار الشريعة.. شهادات ضباط في أنصار بيت المقدس ومحاكمة حسن مالك.. وحجز قضية أحداث مكتب الإرشاد للحكم 5 ديسمبر

النيابة تقدم إقرار المدعي العام العسكري في القضية المعروفة بـ أحداث مجلس الوزراء

الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 9 في قضية أنصار الشريعة

استدعاء ضابط بالأمن الوطني للشهادة فى قضية الإضرار بالاقتصاد

الاستماع لشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ أنصار بيت المقدس

حجز إعادة محاكمة متهمي أحداث مكتب الإرشاد للحكم 5 ديسمبر

ستة أيام، في رواق محاكم الجنايات، التي انعقدت على مدار الأسبوع الماضي داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، بدأت بالاستماع للشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ أنصار بيت المقدس، واختتمت في السادسة من مساء الخميس 18 أكتوبر بحجز قضية أحداث مكتب الإرشاد للحكم في الخامس من ديسمبر المقبل._ أنصار بيت المقدسفي صباح السبت، 13 أكتوبر استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الإثبات في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وجاء بينهم شهادة لواء شرطة على المعاش سيد أحمد، وعقب حلفه اليمين تحدث عن طبيعة عملهن، ومن ثم أكد أن كمين باسوس تعرض لزرع قنبلة أسفل الكمين، عرضته لانفجار شديد أسفر عنه إصابات وحدوث تلفيات فى أجزاء من الكمين.- أنصار الشريعةفي صباح الأحد، 14 أكتوبر، ألقى المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات كلمة نارية في الحكم على متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ كتائب أنصار الشريعة، حين استهل كلماته بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" صدق الله العظيم.واستكمل بأن المجني عليهم ذهبوا الى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين، فحقيقة بنا أن نعلنها حقيقة مدوية، انكم يا غدر ابعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام السمحة، وانكم لواقفون في يوم رهيب أمام محكمة العدل الإلهية، الحاكم فيها الله عز وجل.- ميكروباص حلوانوفي صباح الاثنين، 15 أكتوبر، تلا ممثل النيابة العامة قرارا الاتهام الموجه لمتهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية ميكروباص حلوان، أمام المستشار حسين قنديل رئيس محكمة الجنايات، وضمن القرار تنفيذ المتهمين لواقعة ميكروباص حلوان، واستهداف نقطة الارتكاز الامني الميزان بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي، واستهداف المواطنين بجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد 15 مايو، وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.- حسن مالكوفي صباح الثلاثاء، 16 أكتوبر استمعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات لشهادة ضابطي أمن وطني في القضية المعروفة إعلاميا بالإضرار بالاقتصاد القومي، وقررت تأجيل القضية لجلسة 18 نوفمبر، كما قررت استدعاء ضابط بقطاع الأمن الوطنى للاستماع إلى شهادته والاستعلام عن أموال المتهمين وإعادة فحص مأمورية الهاتفين وتفريغ كافة الرسائل النصية بداخلهم.وفي بداية الجلسة، قدمت النيابة تقرير بلجنة التحفظ والحصر والادارة في أموال الجماعات الارهابية والارهابيين، رقم 723 ومحرز 14 اكتوبر 2018، موجه للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أشار فيه إلى أنه إيمانا بالقانون رقم 22 بتنظيم إجراءات التصرف والحصر في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، تم التحفظ علي حسن عز الدين يوسف مالك تنفيذ لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013، والتحفظ علي كرم عبدالوهاب عبدالعال تنفيذا لقراري التنفيذ الصادرين بتاريخ 12 اغسطس 2013، و19 أكتوبر 2015، والتحفظ علي شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة تنفيذا لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2015، وبتاريخ 10 سبتمبر 2018 صدر قرار قاضي الأمور الوقتية رقم 1 لعام 2018 بإستمرار التحفظ والمنع من التصرف، والكتاب يبين بتوقيع منسوب لرئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.كما قدمت النيابة تقرير فحص الادارة العامة للتحقيق والادلة الجنائية، قسم فحص قضايا الحاسبات، الخاص بفحص 2 هاتف ماركة نوكيا، وايفون و3 شرائح اتصال وفلاشة ماركة توشيبا، مثبت به أن الهاتف المحمول ماركة نوكيا به شريحتين احداهما تابعة لشركة فودافون والاخرى لشركة اتصالات، تبين احتوائهما على مجموعة اسماء تم رفاقهم بالتقرير، وهاتف محمول ماركة ايفون مثبت بداخله شريحة اتصال شركة موبينيل، وتبين احتوائه على صور لبطاقة رقم قومي تابعة لدولة الكويت، وبطاقة رقم تابعة لجمهورية مصر العربية، وجواز سفر خاص باسم عمرو خالد ابو المجد، وجواز سفر خاص باسم اسلام خالد ابو المجد، وشريحة اتصال تابعة لشركة الاتصالات تالفة، وشريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل تالفة، وشريحة اتصال اخري تابعة لشركة موبينيل تالفة، وفلاشة ماركة توشيبيا سعتها الاجمالية 24 جيجا، وتبين احتوائها علي عدد 3 مقاطع فيديو.- أحداث مجلس الوزراءوفي ذات اليوم، واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلامياُ بأحداث مجلس الوزراء، وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة كتاب إقرار المدعي العام العسكري يحمل رقم قيد 506 عمومي/2018، ومؤرخ 9 أكتوبر 2018، يتضمن أنه بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن ما إذا كان هناك ضباط ومجندون بالقوات المسلحة مصابين في الحادث من عدمه وعما إذا كانت الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة من عدمه، وكانت إصابة أي منهم قد أدت للوفاة، وأنه بمخاطبة جهات الاختصاص أفادت بأن جميع الإصابات الناتجة خلال الاحداث لم ينتج عنها عاهة مستديمة والكتاب مبين بتوقيع اللواء/ المدعي العام العسكري.- زوجة المتحدث باسم الحرية والعدالةفي ذات اليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إخلاء سبيل كلا من الدكتورة هالة محمد طولان، زوجة المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور مراد علي، ومروة أحمد محمد، بتدابير احترازية 3 أيام أسبوعيا، مع تجديد حبس ممدوح أحمد محمد، وذلك في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.- شقيق زوجة هارب بتركياوفي ذات اليوم، أخلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، سبيل 5 متهمين بينهم صحفية بجريدة الشعب، واسلام م ن شقيق غادة م ن زوجة أحد الفنانين المتواجد حاليا في تركيا، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على أن يتم عرضهم على القسم التابعين له 3 أيام أسبوعيا من 5 م حتى 8م.- أحداث مسجد الفتحوفي صباح الأربعاء، 17 أكتوبر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلامياُ أحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة ١٤ نوفمبر.- أحداث قسم العربفي صباح الخميس، 18 أكتوبر، نظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، وضمت الأحراز مقاطع فيديو للبلتاجي وصفوة حجازي ومحمد بديع.وقرر الحاضر عن المتهم محمد البلتاجى أن المقطع المعروض عن "احداث سيناء على لسان المتهم" على المحكمة الآن مختزل من حوار كامل على قناة "ان تى فى"، والتمس من المحكمة ضم الحوار للوقوف على محتواه ومضمونه، إذ إنه لا يمكن الوقوف على مؤدى العبارة التى اختزلت من الحوار فى 15 ثانية.وسمحت المحكمة بخروج صفوت حجازى من قفص الاتهام، وسأله رئيس المحكمة عن فيديو "هنرشه بالدم": "هل ما تم عرضه يخصك أم لا؟"، فرد المتهم بأنه لا توجد ملاحظات على المقطع، فأعادت المحكمة السؤال مرة ثانية وطلبت منه الرد على سبيل الإيضاح، إلا أن المتهم انفعل ورفض الإجابة وقال: "دفاعى هو المسئول عن الرد وأنا واحد محكوم عليه 218 عاما والإعدام، وردى على هذا السؤال ليس بفائدة".وجاء رد المتهم محمد بديع على عرض المحكمة مقطع فيديو "ياشيخ الازهر انت لا تتحدث باسم المسلمين" ضمن الأحراز، على منصة رابعة، إنه متمسك بما جاء في مقطع فيديو الأحراز الذي تم عرضه، وإنه متمسك بكل ما قاله على منصة رابعة أبان الأحداث، ورد دفاع المتهم: "ليس لى تعقيب على ما ورد فى الفيديو"، وطلب من المحكمة تفريغ الفيديو كاملا مكتوبا ليكون تحت سمع وبصيرة المحكمة.- الحجز للحكموفي السادسة من مساء الخميس 18 أكتوبر، حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجى وعصام العريان و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، للنطق بالحكم في جلسة 5 ديسمبر.