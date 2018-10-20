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برلمان

تعليم البرلمان: إنهاء أزمة الدروس الخصوصية يتمثل في تجريمها وتطبيق القانون

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة
أمينة الدسوقى
قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن إنهاء أزمة الدروس الخصوصية تتمثل في تجريمها وتطبيق القانون، لافتًا إلى أن اختفاء تلك الظاهرة سيأتى بالتدريج وخاصة مع بداية تطبيق نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم والاستيعاب.

وتابع "أباظة"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تطبيق إجراءات إصلاح منظومة التعليم لعودة الثقة مرة أخرى بين أهالى الطلبة والمؤسسات التعليمية، قائلًا: إن الدروس الخصوصية تمتص اقتصاد الأسر.. وهناك أسر تبيع أثاثها لسد هذه الأزمة.. ومن يخالف القانون والدستور يحاسب.

وأكد النائب، ضرورة عدم الإشفاق على المدرسين المخالفين للقانون، والذين يقفون أمام تطوير المنظومة من خلال الدروس الخصوصية، وعليه هناك نظام على الجميع الالتزام به.

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