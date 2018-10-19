مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لإنقاذ نجله من مرض نادر

استغاث المواطن محمد صابر عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، برئيس الوزراء ووزيرة الصحة لعلاج نجله من مرض جلدى نادر أصابه منذ ولادته، حيث لا يستطيع أن يوفر العلاج له نظرا لعدم قدرة الأسرة المادية على تحمل تكاليف علاجه.



وأضاف "صابر"، خلال الاستغاثة التى تلقاها موقع "صدى البلد" الإخبارى عبر خدمة شكاوى المواطنين، أنه يناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مساعدته لعلاج نجله البالغ من العمر عامين ونصف عام، لافتا إلى أنه ظهر له المرض بعد 15 يوما من ولادته، وأكد الأطباء له أن حالته نادرة.



وطالب القارئ من يرغب في مساعدته بالتواصل معه عن طريق الرقم 01278435233.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.