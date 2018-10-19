خلال مشاركته بملتقى السلام العالمي.. وزير الأوقاف: استطاع بث رسالة سلام الى العالم.. وندعو الجميع للوقوف في وجه الإرهاب واحترام آدمية الإنسان دون تمييز..صور

وزير الأوقاف:

الإرهاب الخطر الحقيقي على الانسانية والبشرية

سانت كاترين نموذجًا للتسامح الديني



محافظ شمال سيناء:

الملتقي رسالة سلام للعالم.. وجنوب سيناء تعيش حالة من الاستقرار

مصر تعيش أزهى عصورها في الاستقرار وحفظ الأمن



أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، ويأتي أداء هذه الخطبة في إطار فعاليات ملتقى السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، ونقل التليفزيون المصري الخطبة على الهواء مباشرة، وذلك بحضور 3 وزراء هم الآثار والهجره وشئون المصريين بالخارج والثقافة.



وأكد الوزير أن الملتقى يأتي بثماره بعد أن استطاع بث رسالة سلام الى العالم اجمع من خلال سفراء الدول حضور الملتقى.



وأشار الوزير إلى أن سانت كاترين نموذجًا للتسامح الديني حيث تضم رمزًا للديانات السماوية الثلاث وجميع الديانات تحترم آدمية الإنسان دون تمييز للعرق او الجنس او اللون او العقيدة فالكل يعيش على أرض سانت كاترين في سلام وآمان.



وتابع وزير الأوقاف، أن الملتقى يؤكد أهمية السلام بعيدًا عن التعصب الخاطئ فالوطن للجميع وحرية المعتقدات كفلها الشرع والدستور، والإرهاب لا دين له ويعد خطر داهم وأنه يأكل داعميه من قوى الشر والظلام فهو الخطر الحقيقي علي الإنسانية والبشرية.



وطالب وزير الأوقاف أنه يجب علينا جميعًا الوقوف يدًا واحدة ضد الارهاب وان الدولة ورئيسها والحكومة والشعب تقف ضد الإرهاب والعناصر المتطرفة.



كما طالب من رجال الدين الاعلاميين والصحفيين والكتاب أن يتبنوا ويعملوا على وأد واقتلاع الإرهاب من جذوره والتضامن سويًا لنبذ العنف والإرهاب.



وأكد المحافظ على نجاح ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي وأن مصر عامة وجنوب سيناء خاصة تعيش أزهى عصورها في الاستقرار وحفظ الأمن ودعا كل سياح العالم لزيارة سانت كاترين، مؤكدًا على استخدام إيرادات السياحة لحفظ حقوق المواطنين والإنسان.



وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي عقد في دير سانت كاترين أهدي المحافظ الوزراء والسفراء حضور الملتقى، دروع المحافظة التذكارية وطالب السفراء بضرورة نقل الصورة كما هي حتي يعرف العالم ان جنوب سيناء تعيش حالة فريدة من الاستقرار.