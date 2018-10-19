مشرف نظافة بالمطار يعثر على حقيبة أموال بالصالة الموسمية

عثر مشرف نظافة أمين على حقيبة أموال بها حوالى 240 ألف ريال سعودى، بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، أثناء أداء مهام عمله بالصالة، سقطت الحقيبة من راكب، والذي قام بإنهاء إجراءات وصوله وخروجه من الصالة دون أن يشعر بها.



قالت مصادر مطلعة بالمطار عثر طارق أحمد عبد الباسط، مشرف نظافة بالصالة الموسمية علي حقيبة أموال، بعد إنهاء إجراءات وصول الرحلة ٦٦٤ القادمة من جدة، وقام بتسليمها إلى سلطات الأمن بالمطار، وبعد فترة قصيرة عاد صاحب الحقيبة للمطار للإبلاغ، عثر علي حقيبته وقدم الشكر لمشرف النظافة وسلطات المطار.



وقام مدير الصالة بإبلاغ المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بالواقعة، لتكريم المشرف علي أمانته وصرف مكافأة له.

