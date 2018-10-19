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منوعات

أنور مالك: عندما تكون المملكة مستهدفة سأكون سعوديا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
أحمد قطب
قال الإعلامي الجزائري أنور مالك إنه عندما تكون السعودية مستهدفة فإنه سيكون سعوديًا أكثر من السعوديين فهي بلاد فيها قبلة صلاتي ومقدساتي.

وأضاف مالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الجزائر التي هي وطني وفيها مسقط رأسي لما تكون مستهدفة سأعتز بكل سعودي يكون جزائريًا أكثر من جزائريتي.

وأوضح أنور مالك أنه هكذا هي أخلاقنا وقناعاتنا في زمن الفتن والمحن حتى نوارى الثرى!.
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