أنور مالك: عندما تكون المملكة مستهدفة سأكون سعوديا

عندما تكون #السعودية مستهدفة كما أراها حالياً سأكون سعودياً أكثر من السعوديين فهي بلاد فيها قبلة صلاتي ومقدساتي، و #الجزائر التي هي وطني وفيها مسقط رأسي لما تكون مستهدفة سأعتز بكل سعودي يكون جزائرياً أكثر من جزائريتي.

هكذا هي أخلاقنا وقناعاتنا في زمن الفتن والمحن حتى نوارى الثرى! — أنور مالك (@anwarmalek) October 18, 2018

قال الإعلامي الجزائري أنور مالك إنه عندما تكون السعودية مستهدفة فإنه سيكون سعوديًا أكثر من السعوديين فهي بلاد فيها قبلة صلاتي ومقدساتي.وأضاف مالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الجزائر التي هي وطني وفيها مسقط رأسي لما تكون مستهدفة سأعتز بكل سعودي يكون جزائريًا أكثر من جزائريتي.وأوضح أنور مالك أنه هكذا هي أخلاقنا وقناعاتنا في زمن الفتن والمحن حتى نوارى الثرى!.