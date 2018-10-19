موقع تركي: الصحفيون الأتراك بالخارج مهددون بالقتل في قنصليات أردوغان..هذه مكاسب تركيا وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي.. إسرائيل تنشر فضائح أنقرة.. وتؤكد: التغطية الصحفية تظهر عداء سياسيا للسعودية

موقع تركي عن أزمة الصحفي السعودي:

الصحفيون الأتراك بالخارج مهددون بالقتل فى قنصليات أردوغان

مكاسب لـ أردوغان وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي

تركيا مسجلة خطر ضد اعتقال وقتل الصحفيين

تركيا تربح اقتصاديًا بتدويل أزمة خاشقجي

أردوغان يوجه الرأى العام العالمى بعيدًا عن قمع الأكراد

إسرائيل تكشف فضائح تركيا وترد على مزاعم مقتل خاشقجي

ذكر موقع "أحوال" التركى اليوم الجمعة أنه بعد أزمة اختفاء او قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجى التي تصدرها تركيا للعالم أعلن الصحفيون الأتراك الذين فروا من قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب يوليو 2016 أنهم خائفون من الذهاب للقنصليات التركية حول العالم خشية مصادرة جوازات سفرهم بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.وبدأت السلطات التركية في الاستيلاء على جوازات سفر الصحفيين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني لمنعهم من السفر إلى الخارج في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 لتتمكن السلطات التركية من اعتقال ما تريد وقتل ما تشاء.وأفاد "احوال" أن آلاف الأتراك فروا إلى الخارج منذ محاولة الانقلاب بعد حملة القمع واسعة النطاق على المعارضة ويخشى أولئك زيارة السفارات والقنصليات التركية في الخارج.وقال عيسى أرتار رئيس تحرير سابق لمجلة الأخبار السياسية الناطقة باللغة التركية "سياست" إن موظفي القنصلية التركية في برلين رفضوا تجديد بطاقة هويته في القنصلية خوفا من الذهاب إليها.وقال مواطن تركي آخر لموقع "احوال" أنه فر من تركيا حفاظًا علي حياته وأن يرفض الذهاب إلي القنصلية التركية خوفًا من ملاحقته قائلًا "أنا أعيش في ألمانيا منذ ما يقرب من عام الآن وأنا واحد من أولئك الذين اضطروا لمغادرة البلاد خوفا من قمع أردوغان وحملة القتل والاعتقالات التركية".ذكر موقع أحوال التركى اليوم الجمعة أن مزاعم تركيا حول اختفاء او قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من قبل المملكة العربية السعودية تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحقيق المزيد من المكاسب الدولية من وراء تلك الشائعات التى لا تستند إلى أى دليل.وأفاد الموقع أن خاشقجي، وهو صحفى بارز في المملكة العربية السعودية اختفى يوم 2 أكتوبر ومنذ ذلك الحين بدأ الرئيس التركى في نشر سيناريوهات عن مقتله داخل السفارة.وتابع أحوال أن توجيه أردوغان للاتهامات المزعومة ضد السعودية يصب في مصلحة تركيا إذ يزيد علاقاتها الموثقة مع قطر ضد المملكة ويزيد ترابط الاخوان الارهابين بتركيا ضد السعودية ويصب في مصلحة أردوغان عن طريق تدفق الدعم القطري للإخوان عبر تركيا.وأكد الموقع أن تداول أردوغان لقضية خاشقجى بهذه الطريقة يحقق منافع اقتصادية هائلة ويعزز موقف تركيا ضد السعودية وروسيا وإيران، ويوجه الرأى العام العالمى بعيدًا عن انتهاكات أردوغان ضد الأكراد في تركيا وسوريا.من ناحية أخرى، اتهم بعض السياسين الأتراك إدارة أردوغان بالنفاق حول قضية خاشقجي ، نظرًا لسجل تركيا المعروف في قتل واعتقال الصحفيين.ذكر موقع أحوال التركى صباح اليوم الجمعة أن مسئول أمني إسرائيلى رفض ذكر اسمه قال "إن تل ابيب لا تعترف بالرواية التركية حول مزاعم تورط المملكة العربية السعودية في خطف أو قتل الصحفى السعودي جمال خاشقجي".وأضاف المسئول الأمني الإسرائيلي أن "اسرائيل لا تثق في تقارير تركيا حول سيناريوهات مقتل خاشقجي".وأكد الموقع التركي أن تصريحات المسئول الإسرائيلي تعد أول تعليق لإسرائيل علي قضية جمال خاشقجى منذ اختفائه في الثاني من اكتوبر الجارى.وتابع المسئول الإسرائيلي أن ما تم نشره من قبل المسؤولين الأتراك عن تفاصيل القتل المزعوم للصحفى السعودي لا تستند إلى أى أدلة أو إثباتات أو وقائع وتأتي وسط تغطية صحفية مثيرة وعداء سياسي بشكل ملحوظ من قبل تركيا للمملكة العربية السعودية.وأضاف أن إسرائيل مهتمة بقضية خاشقجى لكنها لم تتخذ موقفًا رسميًا حتى الأن لأنها تنتظر نتائج التحقيق التركي السعودي المشترك والتحقيق السعودي الداخلي.وأفاد المسئول الإسرائيلي أن تركيا قامت بتفتيش المبنى القنصلي السعودي في اسطنبول للمرة الثانية وتم تمشيطه من قبل الشرطة ولم تجد أى أدلة او إثباتات تدين المملكة.