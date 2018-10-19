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رياضة

الجبلاية تبحث تكريم منتخب الصالات بعد التتويج ببرونزية الأولمبياد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:58 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
يدرس المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعية للجبلاية، آلية تكريم منتخب مصر لكرة الصالات عقب التتويج بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت بالأرجنتين.

وحقق منتخب فراعنة الصالات فوزا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت بينهما على تحديد صاحب المركز الثالث لأولمبياد الشباب.

ووعد ابوريدة منتخب الصالات بإقامة حفل تكريم خلال الأيام المقبلة باعتبار أن التتويج بالميدالية البرونزية إنجاز يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.
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