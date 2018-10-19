رئيس المحلة يتابع أعمال نقل 65 ألف قمامة.. صور

أشرف اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، علي أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة بمصنع التدوير بطريق "المحلة – المنصورة" إلى مدفن محطة الترحيل بمدخل طنطا العمومي.



كما تفقد رئيس مجلس المدينة أعمال سير التدوير وتخصيص سيارات لنقل الأكوام المتراكمة تلبية لتوجيهات اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية بالضرورة التخلص من القمامة بشكل أمني وبيئي.



وأشار رئيس مجلس المدينة إلي أنه تم نقل أكثر من 65 ألف من تلال القمامة لتأمين المواطنين القاطنين بمحيط مصنع التدوير.



كما أوضح أنه تم طرح أكثر من 60 ألف طن من تلال القمامه المتراكمه بمصنع التدوير والمحطة إلى مدفن السادات العمومي من خلال مزايدة ومناقصة علنية.