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اللواء ناجي شهود: العالم يحتاج لخبرة المصريين فى سيناء 2018.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التدريب المشترك بين مصر والسعودية "تبوك-4"، هو تدريب منسق خلال خطة زمنية مسبقة.

وتابع "شهود" خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن القوات المسلحة المصرية دائمًا سابقة على مستوى بقية الدول، ولذلك هي التي تقود تلك التدريبات.

وأردف "شهود" أن تدريب "تبوك-4" ركز على الإرهاب والبؤر الإرهابية، المواجهة والقضاء دون التعرض للمدنيين، الأمر الذي يتطلب خبرة كالتي اكتسبها المصريون من العملية الشاملة سيناء 2018، والتي يحتاج أن يكتسبها العالم من مصر.
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