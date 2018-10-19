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حوادث

ضبط شخص أنشأ شركة وهمية للنصب على راغبى السفر للخارج

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:50 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية وإستخدامها فى إرتكاب أعمال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "هشام ج.م" 49 سنة بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص بالقاهرة واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بعد قيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية والأجنبية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر المكتب وعُثر بحوزته على 40 جواز سفر مصرى و2 جواز سفر سورى و120 صورة جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة و16 صورة تأشيرة عمل لإحدى الدول العربية "مزورين بالكامل" يحملون ذات رقم التأشيرة و3 شهادات تطعيمات حج وعمرة خالية من البيانات وممهورين بأختام شعار الدولة المقلدة و6 إيصالات توريد نقدية خالية من البيانات وممهورين بأختام شعار الدولة المقلدة وإعلان عن تأشيرات عمل بمهن مختلفة بدول عربية وأجنبية و3 شهادات قياس مستوى مهارة خاصة بضحاياه و مجموعة من إيصالات استلام نقدية وهاتف محمول خاص بالمتهم محمل بالعديد من صور المستندات المزورة المضبوطة.

ويشار إلى أنه أثناء ضبط المتهم بمقره تبين وجود 3 من مسئولى شركات سياحة مختلفة بسؤالهم تبين قيامهم بدفع 74 ألف ريال سعودى للمتهم لتوفير أتوبيسات لتنقلات الحجاج أثناء موسم الحج المنصرم دون الوفاء بذلك، وحضورهم للمطالبة بمبالغهم المالية السابق دفعها.
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