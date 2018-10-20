أزهري: مقابر المسلمين من رياض الجنة والدعاء عندها مستجاب

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي أراد من سيدنا على أن يهدم قبور المشركين لأنهم عظموها، ولم يقصد قبور المسلمين، ففهم المتشددون أن هذا الأمر بالهدم عام لجميع القبور.



وأضاف جبر، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هذا الأمر خطأ فى فهم حديث النبي ووقعت مشاكل كثيرة فى الأمة وهدمت غرف ملحقة بالمساجد بسبب ذلك، منوها أن زيارة قبور المسلمين سنة عن النبي الكريم وهو نفسه لم يفوت يوما إلا ويزور القبور.



وأشار إلى أن النبي كان يزور المقابر ويدعو لنفسه لأن قبور المسلمين روضة من رياض الجنة.