الممثل العالمي ويل سميث ينشر صورة من برج خليفة

نشر الممثل العالمي ويل سميث صورة له من برج خليفة في دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام.



وقال سميث عبر تويتر: "بعد ألف عام من الآن سينظر البشر إلى برج خليفة بتعجب ويتساءلون كيف تم بناؤه".



الجدير بالذكر أن برج خليفة ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويعد برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 مترًا.



وبدأ بناؤه في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في 6 يناير 2004، وتم الانتهاء من الهيكلة الخارجية له في الأول من أكتوبر 2009 وتم افتتاحه رسميًا في 4 يناير 2010، ليصبح البناءَ الأعلى في العالم حالًا بدل برج تايبيه 101 في تايوان والبرج من إنشاء شركة إعمار وهو مبنى من الخرسانة المسلحة.