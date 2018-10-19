البيئة: مخالفات في مستشفى مطاي بالمنيا

نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على مستشفى مطاى العام بالمنيا بالتعاون مع وحدة النفايات الخطرة بمديرية الصحة بالمنيا وذلك وفقا لخطة وبرنامج زمنى للتفتيش على المنشآت الصحية (عام / خاص)، للكشف عن طرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة وبيان مدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون حماية البيئة والقوانين المرتبطة بالصحة العامة.



وأسفرت نتائج الحملة عن رصد عدد من المخالفات البيئية منها انتهاء العقد المبرم مع وحدة إدارة النفايات الطبية الخطرة وعدم تجديده، وعدم تحديث السجل البيئى الخاص بأنشطة المنشأة، وعدم وجود فصل للمخلفات الطبية الخطرة بعيادة العظام والجراحة بالمستشفى.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتنبيه على المستشفى بسرعة توفيق أوضاعها البيئية، وجارى استكمال عمل لجان تفتيشية أخرى على مزيد من المنشآت الطبية فى إطار الخطة الدورية والجدول الزمنى المقرر لذلك من خلال الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بوزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بمختلف المحافظات لتحسين بيئة العمل المحيطة بالمنشآت الطبية والدفع بها نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.