ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى الألف مسكن يشكون تراكم القمامة وانتشار الكلاب الضالة.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة احمد بيسو
يشكو أهالي منطقة الألف مسكن من الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع، فضلا عن الكلاب الضالة التي اتخذت من هذه الأكوام ملجأ لها.

ورصدت عدسة صدى البلد تفاصيل هذه المشكلة، فقال "حسن محمد" أحد سكان المنطقة في شكواه إن مشكلة القمامة ليس لها حل، فأكوام القمامة تزداد باستمرار لعدم تواجد عمال النظافة بالمكان.

وأشار "مصطفى هشام"، إلى أن الشارع يعاني من الكلاب الضالة المنتشرة بالمنطقة بسبب تراكم القمامة، ما يصيب السكان بالذعر، ويعيق الحياة بالحي.

وطالب المواطنون من الحي والجهات المسئولة بسرعة رفع القمامة ووضع صناديق تجنبا لعودة المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالى الألف مسكن يشكون تراكم القمامة وانتشار الكلاب الضالة.. صور
أهالى الألف مسكن يشكون تراكم القمامة وانتشار الكلاب الضالة.. صور
أهالى الألف مسكن يشكون تراكم القمامة وانتشار الكلاب الضالة.. صور
أهالى الألف مسكن يشكون تراكم القمامة وانتشار الكلاب الضالة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

كلوب يجهز بديل محمد صلاح أمام هيدرسفيلد غدا.. والإصابات تضرب ليفربول

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018 والقنوات الناقلة

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

موقع تركي: الصحفيون الأتراك بالخارج مهددون بالقتل في قنصليات أردوغان..هذه مكاسب تركيا وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي.. إسرائيل تنشر فضائح أنقرة.. وتؤكد: التغطية الصحفية تظهر عداء سياسيا للسعودية

بعد قصة البحث عن والدتها 27 عاما.. نانسى صلاح رقم واحد على يوتيوب

مستشار إعلامي سابق بإثيوبيا: استثمار مصر في سد النهضة يخدم مصلحتها

تعرف على كلمات أغنية الأزمة بين عمرو دياب وأحد معجبيه..فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر
أهمها الرقص.. نادي المطلقين والمطلقات يوضح طرق عودة الثقة للمنفصلين.. فيديو
اللواء ناجي شهود: العالم يحتاج لخبرة المصريين فى سيناء 2018.. فيديو
شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟