أهالى الألف مسكن يشكون تراكم القمامة وانتشار الكلاب الضالة.. صور

يشكو أهالي منطقة الألف مسكن من الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع، فضلا عن الكلاب الضالة التي اتخذت من هذه الأكوام ملجأ لها.



ورصدت عدسة صدى البلد تفاصيل هذه المشكلة، فقال "حسن محمد" أحد سكان المنطقة في شكواه إن مشكلة القمامة ليس لها حل، فأكوام القمامة تزداد باستمرار لعدم تواجد عمال النظافة بالمكان.



وأشار "مصطفى هشام"، إلى أن الشارع يعاني من الكلاب الضالة المنتشرة بالمنطقة بسبب تراكم القمامة، ما يصيب السكان بالذعر، ويعيق الحياة بالحي.



وطالب المواطنون من الحي والجهات المسئولة بسرعة رفع القمامة ووضع صناديق تجنبا لعودة المشكلة.



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