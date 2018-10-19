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فن

بعد قصة البحث عن والدتها 27 عاما.. نانسى صلاح رقم واحد على يوتيوب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
أحمد البهى
احتل المقطع الخاص بالفنانة نانسى صلاح المرتبة الأولى على موقع يوتيوب، بعد أن سردت قصة بحثها عن والدتها لمدة 27 عامًا فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.

حقق المقطع الذى كان ضمن فقرة مع الفنانين المشاركين فى برنامج snl نسبة مشاهدة تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، حيث سردت أن والديها انفصلا وهي في عمر الـ 3 سنوات، وأخذها والدها من والدتها وأبعدها عنها ولم تلتق بها إلا بعد 27 عامًا.

وأضافت نانسى أن برنامج SNL بالعربي كان سببا في لقائها بوالدتها بعد أن شاهدت اسمها فى إحدى حلقات البرنامج.
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