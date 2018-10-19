أبرز الأحداث الفنية خلال الأسبوع.. سعد لمجرد يحاول الانتحار في أحد سجون فرنسا.. وهذه تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

رحيل الفنان أحمد عبد الوارث بعد صراع مع المرض

عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في حفل الهضبة الجديد

شهد هذا الأسبوع عددا من الأحداث المهمة المتعلقة بالوسط الفني والتي أثارت بعضها جدلا كبيرا، فيما صدم بعضها الجمهور.يأتي في مقدمة هذه الأحداث رحيل الفنان أحمد عبد الوارث والذي توفي عن عمر يناهز الـ72 عامًا بعد صراع مع المرض.أحمد عبد الوارث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية وكان متزوجًا من الفنانة الراحلة سعاد نصر ولكنهما انفصلا ولم يكشفا عن سبب اتخاذهما هذا القرار.الحدث الثاني الذي شهده الوسط الفني هو كشف النجم تامر حسني عن تطورات حالته الصحية حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله .. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتيه وسكوت تام لمدة ٣ أسابيع فات منهم ٥ ايام وإن شاء الله ارجع اغني ولكن بشكل تدريجي طبعًا وده بسبب كرم ربنا ودعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي الف شكر يا اغلى الناس".فيما نجح النجم عمرو دياب في أن يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما صعدت دينا الشربيني على المسرح معه خلال حفله الجديد بعد غنائه لها أغنية "برج الحوت"، وبهذه الطريقة تم إعلان ارتباطهما رسميًا ويعد هذا أول ظهور رسمي بعد تسريب الكثير من الصور ومقاطع الفيديو طوال الشهور الماضية.شهد هذا الأسبوع ايضًا رحيل والد الفنان فارس كرم وحرص الكثير من النجوم على تقديم واجب العزاء له من خلال حساباتهم عبر تويتر ومنهم إليسا ومايا دياب ونيشان وصابر الرباعي.أما الفنان التونسي سعد لمجرد ففجرت صحيفة فرنسية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أنه حاول الانتحار في السجن وأن محاميه يحاول نقله إلى مصحة نفسية وقد تقدم بطلب رسمي للمدعي العام في فرنسا.