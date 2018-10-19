ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ربة منزل تنتحر حرقا.. أشعلت النيران في نفسها بخرطوم البوتاجاز بـ بولاق

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:09 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
تخلصت ربة منزل ببولاق الدكرور، من حياتها بعد اشعال النيران في نفسها بسبب معاناتها من الاكتئاب، وحينما حاولت ابنتها انقاذها أصيبت ببعض الحروق، وتم نقل السيدة إلى المستشفى وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا باشتعال النيران في ربة منزل داخل منزلها ببولاق الدكرور وتم نقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام ومنها لمستشفى قصر العيني لاسعافها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة بولاق الدكرور برئاسة هشام رفعت الشريف أن المتوفاة مريضة نفسيا تعاني من حالة اكتئاب وتتلقي علاجا نفسيا وأنها أثناء تواجدها بالمطبخ لإعداد الطعام قامت بقطع خرطوم اسطوانة الغاز ووضعته بالقرب منها وانتظرت تسريب الغاز بكمية كبيرة ثم أشعلت النيران بجسدها وفور تعالي صرخاتها اثر التهام النيران لها اسرعت ابنتها الكبري في محاولة لاخماد النيران بجسد الأم وأسفر ذلك عن إصابتها بحروق باليدين فاستغاثت بالجيران الذين قاموا بنقلها إلى المستشفى.

وأشارت التحقيقات التي باشرها ضياء موسي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، الى أن المتوفاة تبلغ من العمر قرابة 50 عاما وقدمت أسرتها خلال الاستماع لأقوالهم شهادات وروشتات طبية بالعلاج النفسي وإصابتها بالاكتئاب، مشيرين الى انها اقدمت على الانتحار ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وأضافت التحقيقات أن الحروق من الدرجة الأولى بنسبة 25% بالجزء العلوي.
loading...

ترشيحاتنا

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

خطوات بسيطة لزيادة معدل الحرق في الجسم .. فيديو

أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور

السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية فجر اليوم

موقع تركي: الصحفيون الأتراك بالخارج مهددون بالقتل في قنصليات أردوغان..هذه مكاسب تركيا وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي.. إسرائيل تنشر فضائح أنقرة.. وتؤكد: التغطية الصحفية تظهر عداء سياسيا للسعودية

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

مواقف محرجة وتصرفات غير لائقة لأردوغان في مولدوفا.. فيديو

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

مدرب محمد صلاح يهاجم دوري الأمم الأوروبية: مسابقة بلا معنى

العراق: تدمير 7 مقرات لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو
الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على سوار الذهب بالمسجد النبوي .. فيديو
عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو
مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟