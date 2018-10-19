مدرب محمد صلاح يهاجم دوري الأمم الأوروبية: مسابقة بلا معنى

وجه الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، انتقادات حادة إلى بطولة دوري الأمم الأوروبية واصفا إياها بأنه لا معنى لها.



وقال كلوب فى تصريحات إعلامية اليوم الجمعة: "دوري الاتحاد الأوروبي الجديد يعتبر أكثر المسابقات التي لا معنى لها في كرة القدم" قبل العطلة الدولية الأخيرة".



وتابع: على الرغم من أنها فكرة جيدة إلا أنه أكد أن اللاعبين يواجهون خطر الإرهاق دون الحصول على فرصة مناسبة للراحة والتعافي.



وأضاف: أنا أحب المسابقات الكبيرة ولكن في مرحلة ما يجب على الجميع التراجع. إن دوري الأمم هو فكرة جيدة ولكنها تفعل ذلك في رياضة أخرى لأنه في كرة القدم لا يوجد مكان لذلك.