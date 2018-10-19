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فن

فيفى عبده تعتذر عن حضور زفاف شيماء سيف.. لهذا السبب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة فيفى عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة للفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، واعتذرت لهما عن حضورها حفل زفافهما المقرر إقامته اليوم.

وقالت فيفى: "الف مبروك للعروسة الجميلة شيماء سيف وعريسها فرحهم النهارده ربنا يتمم بخير ان شاء الله انا اسفة جدًا كان نفسي اكون معاكم بس انا بره مصر".

واستكملت حديثها قائلة: "ان شاء الله اول لما ارجع اشوفك ربنا يسعدكم يا رب. بحبكم اوي".
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