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منوعات

على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:42 م
صدى البلد
محمد علي
في رعب حقيقي لا يوصف وعلى طريقة أفلام الرعب الأمريكية وبدون سابق إنذار، قفزت سمكة قرش كبيرة إلى متن قارب عادي مرة واحدة في حركة حبست الأنفاس.

وقالت صحيفة ميرور، إنه وفي رحلة صيد لأسرة أسترالية مكونة من أب وأولاده الثلاثة قفزت سمكة قرش بطول مترين إلى القارب.

وخلال لحظات من الرعب، حاول الجميع الابتعاد عن السمكة بينما طلب الأب الانقاذ.

على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
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على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
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