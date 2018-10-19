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أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة احمد بيسو
"الزبالة اللى على المزلقان بتترفع من العيد للعيد"، بهذه الكلمات روى أهالى منطقة مزلقان العشرين التابعة لحى عين شمس في القاهرة مشكلتهم مع الروائح الكريهة والحشرات المنتشرة على مزلقان القطار الناتجة عن تراكم أكوام القمامة.

ورصدت عدسة صدى البلد شكاوى أهالى منطقة العشرين بعين شمس.

وقال محمد سعد في شكواه، إن شارع العشرين يعانى من عدم اهتمام الحى به فتنتشر به أكوام القمامة وتعديات أصحاب المقاهى والمحلات على مساحة الشارع.

وأضافت منى حسن، أن منظر مزلقان القطار وهو محاط بتلال من القمامة غير آدمى يؤذي عين المارة، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة والروائح الكريهة الناتجة عنها ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي.

وأوضح محمود مراد، أن المنطقة تعانى من عدم انتظام عملية رفع القمامة وعدم تواجد صناديق بالمنطقة.

وطالب السكان فى شكواهم بسرعة التعامل مع مشكلة القمامة ورفع الإشغالات والقضاء على الكلاب الضالة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور
أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور
أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور
أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور
أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور
أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور
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