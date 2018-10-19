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رسالتي لاعداء السعودية يجتاح تويتر.. ومغردون: الإخوان أشقى من رأت العين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
احمد قطب
دشن رواد موقع التواصل "تويتر"، هاشتاج بعنوان # رسالتي_لأعداء_السعودية، والذى تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل في السعودية وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وقال نواف بن سعود مغردا:"تزيدون عداءً ونزيد ولاءً وستبقى السعودية بحكامها وشعبها شامخة قوية بإذن الله اللهم من أراد وطني بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره وإجعل تدبيره تدميره. .

وأضاف حساب يحمل اسم من لا يدافع عن وطنه ماله قيمه في الوجود مغردا:"ستبقي باذن الله المملكه العربية السعودية الحصن المنيع للامة الاسلامية والعربية"، وتابع:"السعودية مهبط الرسالة المحمدية قبله المسلمين هنا السعوديين اهل الشهامه والكرامة والزعامة،ايها الحاقدين انتم عبيد الدولار والريال أيها الأعداء ".

واوضح ميشو مغردا:"هذا البلد محسود على دينه، محسود على أمنه، محسود على قيادته، محسود على رخائه وخيراته، محسود على اجتماع كلمته، محسود على تآلف صفه، فعياذًا بالله من الدعايات المضللة ويبقى الاخونجية أشقى من رأت العين".
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