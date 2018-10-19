وزير التعليم العالي: امتحان إلكتروني موحد بكل الجامعات.. ونواب: المنظومة الجديدة تستلزم 3 سنوات.. والهدف تقييم الخريجين بنفس المعيار.. وإفساح المجال للعمل الثقافي والسياسي ضرورة

وزير التعليم العالي:

امتحان إلكتروني موحد بكل الجامعات

تخصيص يوم رياضي وزيادة الأنشطة الطلابية ضرورة لبناء الشخصية

سمير غطاس :

لا يوجد امتحان موحد للجامعات فى العالم

تعليم البرلمان :

تطبيق الامتحان الموحد للجامعات بعد 3 سنوات

برلمانى يطالب بعقد مسابقات بين الشباب الجامعى بكافة الألعاب الرياضية



بات شباب الجامعات المحرك الأساسي لأى تنمية، ولذا كان من الضرورى رفع كفاءتهم، والعمل على توفير جو ملائم للتعليم، حيث يمثلون أجيالا تبنى المستقبل، ولأن الحكومة توجه لهم اهتماما كبيرا، عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، أمس الخميس برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.



خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى أوضح أنه لابد من عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على الجامعات بداية من العام المقبل بالاتفاق مع الشركات المتخصصة، وذلك بعد نجاح تجربة الامتحان الموحد لطلاب كليات الطب بعدد من الجامعات.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى تحديد يوم رياضي بالجامعات يشارك فيه كل مكونات المجتمع الجامعي، كما يتم أيضًا تحديد يوم لصيانة المرافق الجامعية بمشاركة طلاب الجامعات، مؤكدا على ضرورة وجود آلية محددة ومنضبطة لتحصيل المصروفات الدراسية بالجامعات.



وفى هذا الإطار رفض النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قرار وزارة التعليم العالى بشأن عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على الجامعات، معللا ذلك بأن طرق التدريس والكورسات متفاوتة من جامعة لأخرى، كما أن هذا القرار غير معمول به فى أى دولة بالعالم كله.



وأضاف غطاس لـ"صدى البلد"، أن نظام الامتحان هذا يطبق فقط على المدارس وليس الجامعات، ولم يتم تطبيقه أو التعامل به نهائيا منذ تاريخ إنشاء الجامعات، لافتا إلى أن لجنة التعليم فى البرلمان ناقشت مقترحا من الوزارة بشأن الامتحان الموحد لطلاب كليات الطب بعدد من الجامعات ولكن لطلاب الامتياز فقط كما أنه لم يطبق أيضا بعد.



وأكد النائب أن فكرة امتحان موحد للطب فقط، تتمثل فى الحصول على درجة علمية عالية، وفيما يخص تحديد يوم رياضي بالجامعات يشارك فيه كل مكونات المجتمع الجامعي، مضيفا أن الأنشطة الجامعية ليست فقط رياضية، باعتبار الجامعة ليست مكانا لتلقى العلم فقط.



وأشار النائب إلى عدم وجود انتخابات ديمقراطية أو اتحاد عام لطلاب مصر، مطالبا بضرورة إفساح المجال للعمل الثقافى والسياسى دون خوف، قائلا: "الجامعة تاريخ طويل، وهى من أنتجت قيادات مصر".



فيما قال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن تطبيق نظام الامتحان الموحد للجامعات، سيتم بعد مرور 3 سنوات من تطبيق منظومة التعليم الجديدة، بمعنى خروج أول جيل من المنظومة الجديدة فى التعليم الأساسي.



وتابع أباظة فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن وزارة التعليم العالى ستبدأ بتطبيق الامتحان الموحد كمرحلة للقبول بالجامعات وليس الاعتماد فقط على مجموع الثانوية العامة ثم بعد ذلك يتم عمل نموذج امتحانات موحد لكل الكليات من نفس النوع، بهدف تقييم الخريجين بنفس المعيار.



وأشار النائب إلى أن كل كلية تعمل على حده دون وجود قاسم مشترك مما يمثل تفاوتا كبيرا في مستوى الخريجين.



فيما قال النائب سمير البطيخى عضو مجلس النواب، إن تحديد يوم رياضي بكافة الجامعات، يمثل حلا جيدا فى دفع الشباب الجامعى لممارسة الرياضة، وخاصة فى ظل تكدس الأندية، وغلو رسوم الاشتراك، فضلا عن عدم قدرة المراكز على استيعاب أعداد الطلاب .



وتابع البطيخى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من أن تستضيف ملاعب الجامعة الشباب وفضلا عن عقد مسابقات بينهم فى كافة الألعاب الرياضية، وفيما يخص تحديد يوم لصيانة المرافق الجامعية بمشاركة طلاب الجامعات، أكد النائب أن تلك الخطة من شأنها شعور الطالب بأن تلك الجامعة هى مكانه وملكه ولابد من المحافظة عليها.



وأكد النائب أن نظافة الجامعة توفر للطالب جوا رائعا للتعليم، فضلا عن ضرورة تنظيم الرحلات.