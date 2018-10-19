تشكوروفا يتفوق ويزيح حكايتنا من الصدارة التركية

تصدر مسلسل تشكوروفا نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس الخميس، واحتل المركز الأول على مستوى المواد الإعلامية التى عرضت.



وحل فى المركز الثاني مسلسل حكايتنا, الذى كان فى الصدارة بالموسم الأول، إلا أن الحلقات الجديدة منه لم تستطع الحفاظ على تلك الصدارة.



فى المركز الثالث على مستوى الأعمال الدرامية فجاء مسلسل " الفناء"، حيث احتل المركز الــ 15 على مستوى المواد الإعلامية فى تركيا.