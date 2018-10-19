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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 10 سفن حاويات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:47 م
موانئ بورسعيد تستقبل
موانئ بورسعيد تستقبل 10 سفن حاويات
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات اليوم الجمعة 10 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الارصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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