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بين الناس

نورهان تستغيث بوزير التربية والتعليم لحماية طفل من التنمر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
كريم ناصر
استغاثت "نورهان عماد" بوزير التربية والتعليم لإنقاذ أبن أختها من تنمر الاطفال عليه بالمدرسة مسببين له الجروح البالغة.

وأوضحت نورهان في شكوى قدمتها من خلال "شكاوى صدى البلد" أن الطفل "محمد أحمد " البالغ من العمر 13 سنة تعرض للضرب المبرح على يد زملائه بالمدرسة حتى فقد وعيه.

وأشارت "نورهان"  إلى أن الضرب أدى إلى كدمات بالوجه والركبة والورم بالعينين وكسر باليد.

وطالبت نورهان وزير التربية والتعليم والجهات المسؤولة بسرعة التعامل مع الموقف والإتيان بحقه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056
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