نورهان تستغيث بوزير التربية والتعليم لحماية طفل من التنمر

استغاثت "نورهان عماد" بوزير التربية والتعليم لإنقاذ أبن أختها من تنمر الاطفال عليه بالمدرسة مسببين له الجروح البالغة.
وأوضحت نورهان في شكوى قدمتها من خلال "شكاوى صدى البلد" أن الطفل "محمد أحمد " البالغ من العمر 13 سنة تعرض للضرب المبرح على يد زملائه بالمدرسة حتى فقد وعيه.
وأشارت "نورهان" إلى أن الضرب أدى إلى كدمات بالوجه والركبة والورم بالعينين وكسر باليد.
وطالبت نورهان وزير التربية والتعليم والجهات المسؤولة بسرعة التعامل مع الموقف والإتيان بحقه.
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