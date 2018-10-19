عبدالفتاح يطير إلى سويسرا لحضور ورشة عمل الـ var

يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة متوجها إلى سويسرا من أجل حضور ورشة العمل تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حول تطبيق تقنية حكم الفيديو المعروفة بـ var.



ويشارك عبد الفتاح ضمن فعاليات ورشة العمل التى تستمر لمدة اسبوع من أجل الاستفادة من الخبرات التحكيمية فى الفيفا حول تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.



ومن المقرر تطبيق تقنية الفيديو فى المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة عقب عمل دورات تدريبية لقضاة الملاعب المحليين على آلية تفعيلها فى المسابقة المحلية.