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رياضة

عبدالفتاح يطير إلى سويسرا لحضور ورشة عمل الـ var

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:51 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسرى غازى
يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة متوجها إلى سويسرا من أجل حضور ورشة العمل تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حول تطبيق تقنية حكم الفيديو المعروفة بـ var.

ويشارك عبد الفتاح ضمن فعاليات ورشة العمل التى تستمر لمدة اسبوع من أجل الاستفادة من الخبرات التحكيمية فى الفيفا حول تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر تطبيق تقنية الفيديو فى المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة عقب عمل دورات تدريبية لقضاة الملاعب المحليين على آلية تفعيلها فى المسابقة المحلية.
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