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أخبار البلد

شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
نشرت وزارة البيئة فيديوهات ترويجية وتنويهات لمؤتمر التنوع البيولوجي الـ 14، المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتستضيف مصر المؤتمر لأول مرة في افريقيا والوطن العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 195 دولة .

وتجدر الإشارة إلى أن استعدادات مصر لمؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ لعام 2018 تشتمل على شقين، الأول تنظيمها للمؤتمر، والشق الثاني خارجى الذى تتولاه سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجى والمتواجدة بمونتريال بكندا.

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال التنوع البيولوجى تحت شعار (الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب) وسيؤدى ذلك إلى تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجى فى جميع أنحاء العالم.

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