أهمها الرقص.. نادي المطلقين والمطلقات يوضح طرق عودة الثقة للمنفصلين.. فيديو

قالت الدكتورة عبير الانصارى، رئيس نادى الثقة للمطلقين والمطلقات، أن فكرة مساعدة المطلقين والمطلقات بدأت عام 2005.



وأضافت "الانصارى" خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها استعانت بأطباء نفسيين لتنفيذ فكرتها، من خلال إلقاء محاضرات تنمية بشرية للمطلقين والمطلقات تساعدهم فى البداية على فهم سبب الطلاق، لافتا إلى أن منهم لا يعرفون سبب الطلاق.



وأوضحت "الانصارى" أنه بعد حضور المطلقين والمطلقات محاضرات التنمية البشرية يقومون بتنفيذ المطلوب منهم فى حياتهم وبناء على ذلك ترجع لهم الثقة في أنفسهم.



وتابعت:" أهم أسباب الطلاق الاختيار الخاطئ والخيانة الزوجية والعنف الأسري والبخل وتدخل الأهل فى العلاقة الزوجية"، ووجهت المطلقين والمطلقات بممارسة الرياضة وحضور دروس للرقص إضافة إلى القيام بأعمال إنسانية لإستخراج الطاقات السلبية.