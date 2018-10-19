نجوم يعودون إلى أحضان روتانا بعد غياب.. عمرو دياب يتصالح مع الشركة بعد 4 أعوام من الخلاف.. ونجوى كرم تتعاون مجددا بعد انفصال 7 سنوات..صور

عمرو دياب يعود لروتانا بعد خلاف 4 سنوات

نجوى كرم تتعاون مع روتانا من جديد بعد انفصال 7 سنوات

نوال الزغبى تعود للشركة وتختار أغانى ألبومها الجديد



عمرو دياب



أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات مؤخرا تعاونها مع الهضبة عمرو دياب من خلال تنظيم حفل غنائي له على المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية بدبي، وذلك يوم 6 أبريل المُقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع التي تنظمها الشركة.



ويأتي تعاون «الهضبة وروتانا» بعد 4 أعوام بسبب الخلافات منذ آخر تعاون بينهما في ألبوم "شفت الأيام"، الذي تم طرحه عام 2014، بعدها انفصلا، وامتدت الخلافات بينهما إلى ساحات القضاء التي نصرت عمرو دياب في العديد من الجلسات.



من المعروف أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "كل حياتى" من إنتاج شركته، وقرر أن يطرح مينى ألبوم مع شركة روتانا خلال الأيام المقبلة.



نجوى كرم



عادت المطربة نجوى كرم لروتانا بعد غياب 7 سنوات عن الشركة، حيث عقدت نجوى كرم اجتماعا مع سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة، ما أسفر عن اتفاق شفهي بين الثنائي على العودة بعد غياب 7 سنوات.



وأوضحت المصادر أنه لم يتم التوقيع على أي عقود حتى الآن لكن نجوى كرم أبدت موافقتها المبدئية على العودة، واعلان العودة رسميا بات قريبا.



وتجهز نجوى كرم خلال الفترة الحالية كليب جديد تتعاون فيه مع ابن أخيها (كرم نيقولا كرم) الذي يتولى الإخراج، بالإضافة إلى الشاعر والملحن سهيل فارس الذي يكتب ويلحن كلمات الأغنية.



يذكر أن احدث أعمال نجوى كرم أغنية "يا هو" من كلمات: نزار فرنسيس، ألحان: عادل العراقي، توزيع واستديو: طوني سابا، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد طرحها.



نوال الزغبى



وقعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عقود عودتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لإنتاج ألبوماتها الغنائية من جديد منذ 3 شهور.



واحتفلت "الزغبي" بالعودة لشركتها القديمة في مكاتب الشركة ببيروت مع المدير التنفيذي للشركة سالم الهندي.



وبالفعل بدأت نوال التحضير لألبومها الجديد واختيار اغانٍ جديدة.

رغم انفصال عدد كبير من المطربين عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإنهاء تعاقدهم معها، عاد مؤخرا عدد من المطربين إلى الشركة مجددًا وتعاقدوا معها لإنتاج ألبوماتهم الغنائية.