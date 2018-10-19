المقاصة يهزم سرايا القبة 7 – صفر وديا استعدادا لدجلة بالكأس..صور

فاز فريق المقاصة على سرايا القبة بنتيجة 7 - صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات المقاصة لمواجهة وادى دجلة بدور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي ستقام الأربعاء المقبل.



وسجل أهداف المقاصة مروان حمدي "سوبر هاتريك" وصلاح عاشور "هاتريك".



ودفع طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة بتشكيل ضم: احمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي - أحمد مودي - طه عادل - عصام صبحي - محمود وحيد في خط الدفاع محمد توني - مصطفي شبيطة - إيريك تراوري - هاني سعيد في خط الوسط صلاح عاشور - مروان حمدي في خط الهجوم .



ودفع الجهاز الفنى للمقاصة في تلك المباراة بالعناصر الأساسية التي يعتمد عليها في مباريات الفريق الماضية، ومن المقرر أن يدفع طلعت بمجموعة البدلاء في المباراة الودية الثانية التي تقام مساء اليوم مع فريق منشية ناصر.