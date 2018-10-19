علي عزت بيجوفيتش فى أول تجربة سجن.. 3 سنوات أنقذته من الموت

وصف علي عزت بيجوفيتش، أول رئيس لدولة البوسنة والهرسك، في مذكراته أوضاع العالم الإسلامي في شبابه، فكانت أحوال المسلمين متردية في العالم، وظهرت حركة الشبان المسلمين أوائل الأربعينيات، وكان العالم الإسلامي في حالة بائسة، فأكثر بلاد المسلمين في ذلك الوقت كانت تعاني إما من الاحتلال العسكري أو الاقتصادي.



شعر بيجوفيتش، الذي يحل اليوم 19 أكتوبر ذكرى وفاته الـ 15، أن الإسلام يستحق وضعا أفضل مما هو عليه، فانضم إلى حركات الشبان المسلمين، الذين كان لهم مؤيدون بالمئات في كل مدينة في أنحاء البوسنة والهرسك، وكان هناك شبه اتفاق مكتوب بينهم وبين السلطات الحاكمة بين سنتي 1941، و1945، وكان مضمونه: "ألا يكون هناك صدام أو تحرش".



استمر نشاطهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن الظروف السياسية تغيرت، فقد انتهى عصر يوغوسلافيا الملكية وبدأ عهد يوغوسلافيا الشيوعية، في إبريل 1945 واستمر طيلة 45 عاما.



حاول عزت برفقة زملائه تحسين وضع البلد ونجدتها من الحكم الشيوعي، فألقوا خطبة نارية، كحد وصفه في مذكراته، فصفقت له الجماهير ورحبوا بهم وهتفوا لهم، فكان رد فعل الشيوعيين فوريا، حيث ألقي القبض عليهم وهم على منصة الخطابة.



تم الإفراج عنهم بعد هذا الخطاب، ولكن كانوا تحت الملاحظة، وفي مارس 1946 ألقي القبض على "علي عزت" مع 14 من زملائه وقدموا لمحاكمة صورية وحكم عليهم لمدة 3 سنوات مع الأشغال الشاقة، ورغم الأحكام عليهم، استمرت جمعية الشبان المسلمين تمارس نشاطها.



قضى على عزت في السجن 3 سنوات حتى مارس 1949، ولأنه رجل صادق لا يحب المبالغات لم يزعم لنفسه البطولات، ولا نسب عيوبا للسجن أكثر مما فيه، ويقول في مذكراته: "فيما عدا أنني كنت أشعر بالجوع..لقلة الطعام إلا أنني لم أتعرض لأي نوع آخر من التعذيب البدني سوى التجويع".



لم تخل تجربة السجن الأولى لبيجوفيتش والأعمال الشاقة من بعض الفوائد الفكرية والعملية بالنسبة له، ويقول في ذلك: "أرسلت إلى موقع بناء أسهمت فيه بعمل يدي.. وأصبح هذا المبنى مركزا للشرطة السرية.. ثم عملت بسراييفو في تشييد مبنى آخر أصبح مقرا للجنة المركزية للحزب الشيوعي".



تحول شر السجن في حالة بيجوفيتش إلى خير لم يحسب له حسابا، فلولا أنه كان مسجونا سنة 1946، وهو أمر اعتبرته أسرته مصيبة كبيرة حلت بهم، لولا هذا لما نجا من القتل الذي كان من نصيب زميله الشهيد خالد كايتاز، الذي حل مكان علي عزت في قيادة الجمعية بعد القبض عليه، فقد حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في أكتوبر 1949.