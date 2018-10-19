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رياضة

إنجاز تاريخي لبني سويف بعد سبع جولات بالدوري الممتاز ب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق الكرة الأول بنادي بني سويف، فوزا كبيرا على منافسه الوليدية برباعية دون رد ليصنع انجازا كان غائبا عن النادي وذلك في الجولة السابعة من دوري القسم الثاني.

بهذا الفوز استطاع فريق بني سويف تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد" وهو ما كان غائبا عن الفريق منذ عشرة أعوام ويرجع الفضل للمدير الفني محمد يوسف.

تقدم الوليدية بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق مراد مجدي، وأجرى بنى سويف تغييرا مبكرا بنزول إسلام صلاح بدلا من أحمد مصطفى بندق ليأتي هدف التعادل السويفي فى الدقيقة 41 عن طريق أحمد شحاته لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 .

وفي الشوط الثاني هاجم بنى سويف بقوة حتى أدرك معتز محروس هدف التقدم من بتصويبة فى الزاوية اليمنى لحارس الوليدية .

ونجح كريم أشرف فى إحراز الهدفين الثالث والرابع لفريق بنى سويف.

وأدار المباراة الحكام حسام الجلاد وأحمد الفار وحسن عبد الرازق وبدر محمد هاشم حكما رابعا، ومحمود عبد الملك مراقب المسابقات وحميدة سيد مراقب الحكام.

جدير بالذكر ان بني سويف يتقاسم الصدارة مع أسوان برصيد 15 نقطة لكل منهما الا ان السويفي يتفوق عنه بفارق الأهداف.
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