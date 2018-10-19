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محافظات

أهالي منيا القمح يستقبلون وزير المالية ومحافظ الشرقية بالمزمار.. فيديو وصور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
وصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، اليوم الجمعة، إلى مدينة منيا القمح لحضور منتدى "ابني مشروعك" بدعوة من البرلماني وجيه أباظة.

واستقبل أهالي مدينة منيا القمح، وزير المالية أمام قصر ثقافة المدينة، بالأغاني الوطنية وعلى رأسها أغنية تسلم الأيادي وبالطبل والمزمار ورقصة التنورة.

يرافق الدكتور محمد معيط وزير المالية كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور وجيه أباظة عضو مجلس النواب.
أهالي منيا القمح يستقبلون وزير المالية ومحافظ الشرقية بالمزمار.. فيديو وصور
أهالي منيا القمح يستقبلون وزير المالية ومحافظ الشرقية بالمزمار.. فيديو وصور
أهالي منيا القمح يستقبلون وزير المالية ومحافظ الشرقية بالمزمار.. فيديو وصور
أهالي منيا القمح يستقبلون وزير المالية ومحافظ الشرقية بالمزمار.. فيديو وصور
أهالي منيا القمح يستقبلون وزير المالية ومحافظ الشرقية بالمزمار.. فيديو وصور
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