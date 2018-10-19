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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تنزههم بحديقة الشهداء.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:31 م
محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تواجدهم بحديقة الشهدا
كتب محمد الغزاوى
التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعدد من الأسر والشباب خلال قضائهم إجازة الجمعة بعد ظهر اليوم في حديقة الشهداء، واطمأن المحافظ خلال حواره مع الشباب ومعظمهم من طلاب المدارس علي استقرار الأوضاع في العملية التعليمية وطالبهم بالاجتهاد والبعد عن تجار التعليم وعدم اللجوء للدروس الخصوصية.

كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين من الأسر الموجودة بالحديقة حول ما يتم في بورسعيد حاليا من مشروعات مختلفة لتوفير أفضل سبل الحياة لأبناء بورسعيد.

كما استمع إلى العديد من الملاحظات والآراء منهم حول سبل التطوير للعمل في الإدارات المحلية والمصالح وحل بعض المشكلات في نظام العمل الإداري بالمصالح.

وأكد المحافظ أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتطوير منظومة العمل في المصالح والأحياء لتحويلها جميعا إلى إدارات إلكترونية لتلافي المشاكل وقضاء مصالح المواطنين في أسرع وقت وبدقة كبيرة.
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تنزههم بحديقة الشهداء.. صور
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تنزههم بحديقة الشهداء.. صور
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تنزههم بحديقة الشهداء.. صور
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تنزههم بحديقة الشهداء.. صور
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين خلال تنزههم بحديقة الشهداء.. صور
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