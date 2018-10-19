مورينيو يرفض التعليق على اتهامات الفيفا

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، الرد- عبر مؤتمر صحفي- على اتهامات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستخدامه لغة "غير لائقة"، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام نيوكاسل.



ومنح "مورينيو" مهلة، حتى يوم الأربعاء المقبل، موعدا للرد على تهمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "استخدام لغة مسيئة، مهينة، أو غير لائق" بعد أن غادر الملعب عقب فوز نيوكاسل.



وعندما قام أحد الإعلاميين في المؤتمر الصحفي بسؤال مورينيو فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الجمعة، عن ما إذا كان يعتقد أنه ضحية، قال: "لا تعليق".



وتعهد مورينيو بأنه سيحاول السيطرة على نفسه واحترام المشجعين، وقال: "جوزيه مورينيو لن يحتفل مثل مجنون إذا مانشستر يونايتد صدم تشيلسي في مباراة الغد".