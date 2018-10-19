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محافظات

محافظ بورسعيد: 50% من المتقدمين بالإسكان التعاوني لن يحصلوا على شقق

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:57 م
لقاء محافظ بورسعيد
لقاء محافظ بورسعيد بالشباب
كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن 50% من المتقدمين للمرحلة الأولى بمشروع الإسكان التعاوني، لن يحصلوا على شقق؛ وذلك لأنهم يمتلكون شققا أخرى، متابعا: "أنا أقسمت بالله إن مفيش حد هياخد حق أكتر من حقه".

وأوضح المحافظ، خلال لقائه بالشباب عقب صلاة الجمعة اليوم، أن المسؤولية مشتركة بين المسئولين والمواطنين، مطالبا الحضور بالإبلاغ عن أي مستحق يمتلك وحدة سكنية أخرى.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، ولن يتم العمل بها إلا بعد الحصر والبحث لمعرفة من يستحق فعليا.

وكشف الغضبان عن أن المرحلة الثانية ستكون في شارع أسوان والمرحلة الثالثة بأرض البترول.
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