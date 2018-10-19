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أخبار العالم

وزير خارجية الوفاق: نرفض إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين في ليبيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:26 م
سيالة
سيالة
أ ش أ
أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، أن بلاده وجاراتها في شمال إفريقيا ترفض المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال سيالة -في حديث لجريدة (داي برس) النمساوية على هامش زيارته إلى فيينا ونقله موقع بوابة (الوسط) الليبية اليوم الجمعة- إن كل دول شمال إفريقيا ترفض المقترح الأوروبي.

وعن المؤتمر المقرر عقده في (باليرمو) الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر المقبل حول جهود الاستقرار في ليبيا، أضاف سيالة "لا أظن أن المؤتمر سيشكل منعطفًا بالنسبة إلى ليبيا".

يذكر أن القادة الأوروبيين قرروا في يونيو الماضي دراسة إقامة مراكز استقبال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط خارج الأراضي الأوروبية بهدف ضبط تدفق الهجرة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
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