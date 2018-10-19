ميركل تسافر إلى تركيا للمشاركة فى القمة الرباعية حول إدلب

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسطنبول في 27 أكتوبر الجاري للمشاركة فى قمة رباعية عن سوريا مع رؤساء فرنسا وروسيا وتركيا.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية مارتينا فيتز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن القمة الرباعية سوف تركز على الوضع في إدلب ودعم تنفيذ اتفاق سوتشي الروسي التركي، موضحة أنه سيتم مناقشة التقدم الإضافي في العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة لاسيما عمل اللجنة الدستورية.



وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أنه سيتم تبادل الآراء حول القضية السورية بما في ذلك مسألة تحريك العملية السياسية للتسوية السورية والخطوات المقبلة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وخلق الظروف لعودة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.



وأفادت فرنسا أن القمة الرباعية ستركز على توفير زخم جديد لمحادثات السلام لضمان وقف إطلاق النار في إدلب وتجنب حدوث كوارث إنسانية جديدة في هذا البلد.