ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم العالي يلقي محاضرة عن أحدث وسائل زراعة الأسنان

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة علمية، عن أحدث ما وصل إليه طب زراعة الأسنان، وذلك بالمؤتمر الدولي الثالث لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة مصر الدولية تحت عنوان "Paradigm Shift in Dentistry & Reality Myths، "طب الأسنان بين الحقيقة والخيال"، والمقام خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري.

يذكر أن وزير التعليم العالي، شهد افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض المقام على هامشه يوم الثلاثاء الماضي، وتمتد فعاليات المؤتمر على مدى أكثر من عشرة أيام من خلال أربع وعشرين ورشة عمل بدأت قبل المؤتمر وتمتد إلى ما بعده حتى 23 أكتوبر الجاري.

وتضمن المؤتمر، برنامجا علميا من المحاضرات في مختلف مجالات طب الأسنان، حيث حاضر فيه 23 محاضرًا دوليًّا، فضلا عن 200 محاضر وباحث من مختلف الجامعات المصرية عرضوا تجاربهم القائمة على أبحاث أكاديمية وخبرات إكلينكية.
loading...

ترشيحاتنا

أهمها الرقص.. نادي المطلقين والمطلقات يوضح طرق عودة الثقة للمنفصلين.. فيديو

عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

مدرب محمد صلاح يهاجم دوري الأمم الأوروبية: مسابقة بلا معنى

الأهلى يهزم فاب الكاميرونى 24-17 ببطولة افريقيا لليد

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

ممثلة فضيحة ميلانيا ترامب تتلقى تهديدات بالضرب والقتل والاغتصاب.. صور

أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور

بومبيو: تركيا لم تطلعني على دليل يثبت قتل خاشقجي

50 % تخفيضا على تذاكر مصر للطيران يوم تعامد الشمس على وجه رمسيس

لاعب كرة بريطاني شهير يرفض الجلوس على جهاز كشف الكذب.. فيديو

أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

فيديو

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو
رغدة السعيد: الرجل عامل مهم في بقاء المرأة مشرقة.. فيديو
قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو
على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟