وزير التعليم العالي يلقي محاضرة عن أحدث وسائل زراعة الأسنان

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة علمية، عن أحدث ما وصل إليه طب زراعة الأسنان، وذلك بالمؤتمر الدولي الثالث لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة مصر الدولية تحت عنوان "Paradigm Shift in Dentistry & Reality Myths، "طب الأسنان بين الحقيقة والخيال"، والمقام خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري.



يذكر أن وزير التعليم العالي، شهد افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض المقام على هامشه يوم الثلاثاء الماضي، وتمتد فعاليات المؤتمر على مدى أكثر من عشرة أيام من خلال أربع وعشرين ورشة عمل بدأت قبل المؤتمر وتمتد إلى ما بعده حتى 23 أكتوبر الجاري.



وتضمن المؤتمر، برنامجا علميا من المحاضرات في مختلف مجالات طب الأسنان، حيث حاضر فيه 23 محاضرًا دوليًّا، فضلا عن 200 محاضر وباحث من مختلف الجامعات المصرية عرضوا تجاربهم القائمة على أبحاث أكاديمية وخبرات إكلينكية.