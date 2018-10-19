رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: انتخاب النساء يحد من مد الشعبوية

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق جون ميجور، إن انتخاب النساء يمكن أن يكون هو الحل لمواجهة صعود الشعبوية والتطرف.



وأضاف ميجور - في كلمته بمؤتمر (عالم واحد شاب) في مدينة لاهاي الهولندية وفقا لمجلة تايم الأمريكية اليوم الجمعة - "النساء يفكرن في السياسة بطريقة مختلفة - أكثر براجماتية وأكثر حذرًا".



وتابع زعيم المحافظين السابق، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1990 حتى مايو 1997، إنه يعتقد أن النساء البريطانيات يأتين في الصفوف الأمامية بالعديد من القطاعات المهمة في المملكة المتحدة، ووصف هذا التحول بأنه "ثورة".



وأشار ماجور، الذي خلف أول رئيسة وزراء في المملكة المتحدة مارجريت تاتشر، إلى أن بلاده في الوقت الراهن على الخطوط الأمامية "للثورة" في القيادة السياسية النسائية.



وأضاف: "في بلدي، لدينا الملكة، ورئيس الوزراء امرأة، ورئيس شرطة العاصمة امرأة، ومفوض شرطة الإطفاء في لندن امرأة، والوزير الأول في اسكتلندا امرأة، والوزير الأول في أيرلندا الشمالية امرأة، هذا تغير كبير خلال العشرين سنة الماضية".



ويركز مؤتمر القمة العالمي (عالم واحد شاب) على حقوق الإنسان، ويهدف إلى جمع ما يقرب من ألفين من أبرز القادة الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية الملحة.