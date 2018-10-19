ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: انتخاب النساء يحد من مد الشعبوية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:08 م
رئيس وزراء المملكة
رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق جون ميجور
أ ش أ
قال رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق جون ميجور، إن انتخاب النساء يمكن أن يكون هو الحل لمواجهة صعود الشعبوية والتطرف.

وأضاف ميجور - في كلمته بمؤتمر (عالم واحد شاب) في مدينة لاهاي الهولندية وفقا لمجلة تايم الأمريكية اليوم الجمعة - "النساء يفكرن في السياسة بطريقة مختلفة - أكثر براجماتية وأكثر حذرًا".

وتابع زعيم المحافظين السابق، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1990 حتى مايو 1997، إنه يعتقد أن النساء البريطانيات يأتين في الصفوف الأمامية بالعديد من القطاعات المهمة في المملكة المتحدة، ووصف هذا التحول بأنه "ثورة".

وأشار ماجور، الذي خلف أول رئيسة وزراء في المملكة المتحدة مارجريت تاتشر، إلى أن بلاده في الوقت الراهن على الخطوط الأمامية "للثورة" في القيادة السياسية النسائية.

وأضاف: "في بلدي، لدينا الملكة، ورئيس الوزراء امرأة، ورئيس شرطة العاصمة امرأة، ومفوض شرطة الإطفاء في لندن امرأة، والوزير الأول في اسكتلندا امرأة، والوزير الأول في أيرلندا الشمالية امرأة، هذا تغير كبير خلال العشرين سنة الماضية".

ويركز مؤتمر القمة العالمي (عالم واحد شاب) على حقوق الإنسان، ويهدف إلى جمع ما يقرب من ألفين من أبرز القادة الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية الملحة.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الصناعة: مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية قنبلة موقوتة

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

محافظ بورسعيد: 50% من المتقدمين بالإسكان التعاوني لن يحصلوا على شقق

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

صديق مقرب يلمح لزواج عمرو دياب ودينا الشربيني

مواطن يتهم زوجته بختان ابنتيه.. ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليها

إنجاز تاريخي لبني سويف بعد سبع جولات بالدوري الممتاز ب

طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أهمها الرقص.. نادي المطلقين والمطلقات يوضح طرق عودة الثقة للمنفصلين.. فيديو

تشكيل قوى للإسماعيلي أمام بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

فيديو

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو
رغدة السعيد: الرجل عامل مهم في بقاء المرأة مشرقة.. فيديو
قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو
على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟