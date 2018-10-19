الغضبان: محافظة بورسعيد لم تعد تتحمل مساكن جديدة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن تكلفة البناء داخل المحافظة أغلى من المحافظات الأخرى، بسبب أن الأرض رخوة مما يستوجب عمل خوازيق تحت الأرض على عكس المحافظات الأخرى.



وأكد الغضبان خلال لقائه بالشباب اليوم، أن محافظة بورسعيد لم تعد تتحمل مساكن جديدة قائلا “مش حنبنى مساكن تانى في بورسعيد”.



وأوضح محافظ بورسعيد أن شبكة الصرف الصحى بالمحافظة لم تعد تتحمل مساكن جديدة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الاتجاه الآن لدى الدولة أن تتجه المحافظة للبناء فى بورسعيد الجديدة".