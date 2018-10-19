ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغضبان: محافظة بورسعيد لم تعد تتحمل مساكن جديدة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:06 م
لقاء محافظ بورسعيد
لقاء محافظ بورسعيد بالشباب
كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن تكلفة البناء داخل المحافظة أغلى من المحافظات الأخرى، بسبب أن الأرض رخوة مما يستوجب عمل خوازيق تحت الأرض على عكس المحافظات الأخرى.

وأكد الغضبان خلال لقائه بالشباب اليوم، أن محافظة بورسعيد لم تعد تتحمل مساكن جديدة قائلا “مش حنبنى مساكن تانى في بورسعيد”.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شبكة الصرف الصحى بالمحافظة لم تعد تتحمل مساكن جديدة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الاتجاه الآن لدى الدولة أن تتجه المحافظة للبناء فى بورسعيد الجديدة".
loading...

ترشيحاتنا

ممثلة فضيحة ميلانيا ترامب تتلقى تهديدات بالضرب والقتل والاغتصاب.. صور

أصابع أمير قطر تعبث في جنوب إفريقيا برعاية حفيد مانديلا وزوما

محمد رشاد يحتفل بزفافه على مى حلمى.. غدا

رئيس لجنة الصناعة: مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية قنبلة موقوتة

قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو

صديق مقرب يلمح لزواج عمرو دياب ودينا الشربيني

أهالى مزلقان العشرين بعين شمس: الزبالة بتترفع من العيد للعيد.. صور

الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على سوار الذهب بالمسجد النبوي .. فيديو

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

لاعب كرة بريطاني شهير يرفض الجلوس على جهاز كشف الكذب.. فيديو

محافظ بورسعيد لمنتفعي الإسكان الاجتماعي: مش عاجبكم الشقق سيبوها غيركم محتاجها

خطيب الحرم: ولي العهد يقود مسيرة تجديد.. وإجهاضها ينعكس سلبا على الأمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

فيديو

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو
رغدة السعيد: الرجل عامل مهم في بقاء المرأة مشرقة.. فيديو
قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو
على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟