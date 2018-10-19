قرقاش يؤكد تأييد بلاده التام للسعودية

جدد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، تأييد بلاده التام للمملكة العربية السعودية والمطالبة بالوقوف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة الموجهة ضد المملكة.



وقال قرقاش -في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة- "إن هناك من يحاول النيل من الرياض وموقعها، ونحن نقف معها بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار لنا دون ذلك".



وأضاف أن "أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية، وبين استهداف الرياض ودورها".