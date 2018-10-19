أهلى ٢٠٠٤ يفوز على الإتصالات بخماسية وينفرد بالصدارة

حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠٤» فوزا كبيرا على مضيفه الاتصالات، بخمسة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة السادسة لبطولة منطقة القاهرة.



جاءت خماسية الأهلى عن طريق على أيمن ورأفت خليل وزياد أسامة ويوسف محمد وأحمد عماد، فى الدقائق ٤٢ و ٤٣ و ٥٩ و ٦١ و ٩٠ من عمر المباراة.



واستفاد الأهلي من تعادل المقاولون العرب مع اتحاد الشرطة ١- ١، فى نفس التوقيت لحساب نفس الجولة، لينفرد الأحمر بصدارة الترتيب، برصيد ١٨ نقطة بالعلامة الكاملة، بفارق نقطتين عن المقاولون، الذى رفع رصيده لـ ١٦ نقطة.



الأهلى فاز فى كل مبارياته هذا الموسم، على السكة الحديد ٦ – صفر، وعلى مصر الجديدة (ألماظة) ٧ – صفر، وعلى الطيران ١٠ – صفر، قبل أن ينسحب الأخير فى منتصف الشوط الثانى من اللقاء، وعلى النصر ٤ – صفر، وعلى الدرب الأحمر ٦ – صفر، وأخيرًا على الاتصالات ٥ – صفر.



وتألق لاعبو الأهلى وسجلوا ٣٨ هدفًا، كأقوى خط هجوم، فيما لم تتلق شباك الفريق أى هدف، كأقوى خط دفاع، ومع تألق الحارس مروان صلاح، الذى تصدى لركلتى جزاء فى مباراتين سابقتين، ومنع شباكه من استقبال أى هدف، فى ٦ مباريات.



كانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب فرق السكة الحديد، مصر الجديدة (ألماظة)، الطيران، النصر، الدرب الأحمر، المصرية للاتصالات، اتحاد الشرطة والمقاولون العرب.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي محمد سعد مديرا فنيا، ومعتز بالله إينو مدرب عام، وأنور وجدي مدرب حراس المرمى، عمار فتحي إداري، حسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي مدلكا، ومحمد نحلة معدا بدنيا.