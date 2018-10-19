إصابة 12 في تحطم مروحية على سطح الحاملة ريجان في بحر الفلبين

أصيب العديد من البحارة بجراح اليوم الجمعة عندما تحطمت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية على سطح حاملة طائرات متواجدة في بحر الفلبين.



وقال الأسطول السابع في سلاح البحرية الأمريكية -وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية- إن مروحية من طراز إم أتش-60 سيهوك "قامت بهبوط اضطراري وتحطمت" بعد وقت قصير من إقلاعها على متن طائرتي يو أس أس رونالد ريجان في حوالي الساعة التاسعة صباحًا.



وأضاف الأسطول أن "أفراد الخدمة الذين أصيبوا في الحادث في حالة مستقرة وإصابتهم لا تهدد الحياة وتراوحت بين جروح وكدمات وسحجات طفيفة وكسور".



وتابع "تم إجلاء أكثر المصابين بإصابات خطيرة من السفينة إلى مستشفى في الفلبين، في حين أن الجرحى المتبقيين يخضعون للتقييم من قبل الطاقم الطبي على السفينة رونالد ريجان".



وذكرت صحيفة ستارز آند سترايبس الأمريكية أن 12 شخصا أصيبوا بجروح، وأن أربعة من أفراد طاقم الطائرة كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت. ومازال سبب الحادث قيد التحقيق.



وفي وقت وقوع الحادث ، كانت حاملة الطائرات "تقوم بعمليات روتينية في بحر الفلبين". ومازالت سفينة رونالد ريجان "قادرة على أداء مهمتها بالكامل واستأنفت عمليات الطيران".



وتعرضت طائرات ومروحيات الجيش الأمريكي لسلسلة من حوادث التحطم التي حدثت مؤخرا بما في ذلك تحطم طائرة نقل تابعة للبحرية في نوفمبر الماضي في المحيط الهاديْ بالقرب من اليابان، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.



وفي مارس الماضي، لقي أربعة من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهم في تحطم مروحية في جنوب كاليفورنيا. وفي أبريل ، تحطمت طائرة في مطار جيبوتي أمبولي الدولي، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة.